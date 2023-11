Sky - Occhi puntati su Kvara: al Bernabeu presenti tantissimi georgiani

Nel corso di Sky Sport 24, Massimo Ugolini, inviato Sky per Real Madrid Napoli ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24, Massimo Ugolini, inviato Sky per Real Madrid Napoli ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia: “Stasera può prendersi la consacrazione internazionale, che in molti già gli stanno riconoscendo, in uno degli stadi più celebri del mondo. Non a caso ci sono tantissimi tifosi georgiani venuti qui a Madrid dalla Georgia per assistere a questa partita. Tante bandiere della Georgia e di Kvara fuori al Bernabeu, quindi è un giocatore che sta catalizzando tanta attenzione nel suo paese e anche in campo internazionale sta stimolando la curiosità di grandi club”.