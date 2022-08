Sky - Oggi possibile cambio modulo: Raspadori e Simeone subito titolari insieme

Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggi contro la Juve Stabia

Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggi contro la Juve Stabia. Per la prima volta oggi possibile 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Simeone e Ounas e Politano sulle fasce, come riferito a Sky Sport 24 dal giornalista Francesco Modugno. Non solo dunque un modo per dare minutaggio ai nuovi in vista dei prossimi impegni ravvicinati e le rotazioni, ma anche per provare nuove soluzioni tattiche.