Sky - Osimhen ancora in dubbio per Cremona: domani test decisivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti non ha ancora deciso. Victor Osimhen ci sarà o no a Cremona? Oggi il centravanti nigeriano ha svolto solo parte del lavoro in gruppo, pertanto - riferisce Sky Sport - risulta essere ancora in dubbio per la trasferta di domenica. Domani, vedendo le risposte dell'ex Lille in rifinitura, l'allenatore di Certaldo deciderà.