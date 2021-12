Sky - Osimhen ha un sogno: giocare contro la Juve prima di andare in Coppa d’Africa

Dopo il terribile infortunio contro l’Inter con la frattura di zigomo e orbita sinistra, Victor Osimhen è sempre più vicino al rientro. Il calciatore azzurro si sottoporrà il 31 dicembre a una tac di controllo dal professor Gianpaolo Tartaro, colui che l'ha operato la prima volta. Il nigeriano, come riporta Sky Sport, ha un sogno: giocare il 6 gennaio 2022 contro la Juventus prima della partenza per la Coppa d'Africa. Il 3 gennaio è prevista la partenza, ma, come si legge, il Napoli spera di trovare un accordo con la federazione nigeriana per trattenere temporaneamente il giocatore in Italia, allo scopo di farlo giocare contro i bianconeri e poi lasciarlo partire per la Coppa d’Africa. Ricordiamo che la Nigeria debutterà l’11 gennaio contro l'Egitto.