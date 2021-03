Sky - Osimhen, si attende l'ultimo ok: Gattuso vuole puntarci forte

Victor Osimhen ha completato gli accertamenti e i risultati sono assolutamente incoraggianti. E' a disposizione per il Bologna, anche se bisogna aspettare la valutazione dello staff medico. Rino Gattuso vuole puntarci forte, anche perché Dries Mertens non è al meglio dal punto di vista fisico e andrebbe gestito. Ovviamente è ancora presto, però, per decifrare le scelte di formazione dell'allenatore azzurro. A riportarlo è Sky Sport.