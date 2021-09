Sky - Ospina, si valuta ipotesi di un volo privato per facilitare il viaggio

L’infortunio occorso ad Alex Meret ha creato un’emergenza tra i pali in vista della sfida contro la Juventus in programma sabato 11 alle ore 18. David Ospina, il secondo portiere del Napoli, sarà infatti impegnato giovedì sera in Colombia (venerdì, nella notte italiana) contro il Cile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il portiere colombiano si sta valutando anche l’ipotesi di un volo privato per facilitare il viaggio e permettergli di arrivare prima in Italia.