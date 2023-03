Sky - Ottimismo per Meret e Kim: ci saranno contro l’Eintracht

Aspettando la rifinitura di domani c’è fiducia e ottimismo per entrambi in vista della sfida contro i tedeschi.

Oggi Hirving Lozano si è allenato regolarmente in gruppo e sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro l’Eintracht Francoforte. Kim e Meret, invece, hanno svolto la prima parte di lavoro in gruppo e la seconda parte allenamento individuale. Aspettando la rifinitura di domani c’è fiducia e ottimismo per entrambi in vista della sfida contro i tedeschi. A riferirlo è Sky Sport.