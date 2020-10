Sky - Partenza per Torino alle 19,45, a Torino domani mattina quarto tampone per gli azzurri

Il Napoli dopo il terzo tampone al quale è risultato positivo il solo Elmas partirà questa sera alle ore 19,45 per Torino. Sia Elmas che Zielinski rimarranno in quarantena domiciliare e non particeperanno alla trasferta. Domani mattina i calciatori azzurri si sottoporranno in albergo ad un ulteriore tampone come da indicazioni del protocollo, per avere maggiore sicurezza a poche ore dal big match contro la Juventus. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini.