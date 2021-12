Sky - Scelto il sostituto di Insigne, cambia l'attaccante: le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti perde Insigne ma ritrova Mario Rui per stasera. Questo permetterà a Di Lorenzo di ritornare sulla destra, in una difesa completata dai centrali Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo al campo ci sarà Lobotka al fianco di Anguissa, mentre la linea dei trequartisti sarà confermata con Lozano, Zielinski ed Elmas. Il centravanti, però, questa volta sarà Mertens, con Petagna che si accomoderà in panchina dopo essere stato titolare contro il Milan. Di seguito la probabile formazione secondo Sky Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti