Sky - Se Napoli-Milan fosse decisiva Osimhen sarebbe titolare: Gattuso valuterà ora per ora

Con gli infortuni alla spalla non si scherza, bisogna avere pazienza. Ma se Napoli-Milan fosse un match decisivo Victor Osimhen lo giocherebbe. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui l'attaccante nigeriano si allena già in campo ma essendo ad inizio campionato il Napoli non vuole correre rischi. Rino Gattuso valuterà i progressi giorno per giorno fino a domenica sera.