Sky - Straordinari per Ostigard-Natan: saranno i titolari per tante partite

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Napoli Rahmani è uscito per un problema muscolare nel corso della gara di Champions contro il Braga. Il difensore kosovaro ha riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Assente contro l'Udinese come Juan Jesus, che ne avrà per diverse settimane.

L'obiettivo dunque sarà quello di rientrare il 30 settembre per la partita contro il Lecce prima della seconda sfida di Champions al Maradona contro il Real dell'ex Ancelotti. Scelte obbligate, con i soli Natan e Ostigard chiamati ora a fare gli straordinari. Lo riporta la redazione di Sky Sport.