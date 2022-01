Sky - Tra i tamponi dubbi c'era Rrahmani: ora è risultato negativo

Fra i giocatori del Napoli i cui risultati dei tamponi erano definiti dubbi, quindi da riprocessare, c'è anche Amir Rrahmani. Lo racconta Sky Sport che spiega come però negli ultimi minuti per il difensore il dubbio sia stato risolto: l'ultimo tampone effettuato ha dato esito negativo. Resta da capire cosa succederà con lui, con Zielinski e con Lobotka: i tre non hanno ancora ricevuto la terza dose e quindi per l'Asl Napoli 2 non potrebbero giocare in quanto sotto regime di quarantena. Il Napoli tuttavia sembra intenzionato a schierarli in campo.