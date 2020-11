Sky - Tutti in campo con la 10 di Diego, il Napoli attende la deroga dell'Uefa

Tutto il possibile per omaggiare Maradona, il più grande di tutti i tempi. Stasera il Napoli scende in campo per l'Europa League contro il Rijeka, e cosi anhe la squadra azzurra vuole ricordare in maniera netta quello che è stato il grande campione all'ombra del Vesuvio. Come riportato da Francesco Modugno a Sky Sport, il club ha chiesto di scendere in campo tutti con la maglia numero 10 di Maradona. Si sta aspettando il via libera dell'Uefa per omaggiare Diego anche stasera all'interno del San Paolo.