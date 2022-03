Sky - Zanoli favorito su Tuanzebe, ballottaggio a centrocampo: le ultime di formazione

Le ultime sull'undici che l'allenatore azzurro ha in mente arrivano da Sky Sport.

Quale formazione schiererà Luciano Spalletti nella sfida di domenica sul campo dell’Atalanta? Le ultime sull'undici che l'allenatore azzurro ha in mente arrivano da Sky Sport. Al posto dell’infortunato Di Lorenzo sarà la volta buona per vedere Zanoli dal primo minuto. Qualora non dovesse partire titolare ci potrebbe essere Tuanzebe al posto suo: il Napoli schiererebbe una difesa a 3 e mezzo, in un certo senso. Ballottaggio vivo a centrocampo: assieme ad Anguissa e Lobotka, Fabiàn, Elmas e Zielinski si battono per una maglia in tre, con lo spagnolo favorito. In attacco il tridente composto da Politano, Mertens, Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.