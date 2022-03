"I soliti ladri meridionali!", bufera a Udine per la frase choc del consigliere contro i napoletani

Polemiche in quel di Udine per il post di Carlo Pavan, consigliere comunale di maggioranza nella città friulana.

TuttoNapoli.net

Polemiche in quel di Udine per il post di Carlo Pavan, consigliere comunale di maggioranza nella città friulana, che su Facebook ha espresso in maniera sbagliata la rabbia per un presunto rigore non concesso all'Udinese nel finale della sfida col Napoli. "I soliti ladri meridionali... Anche un orbo avrebbe visto quel mani. Ladri!", ha scritto il politico, rimuovendo immediatamente il post dai social.