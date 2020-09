Sportitalia - Clamoroso Genoa, altri 12 tesserati positivi al Covid! Tamponi a tappeto anche in casa Napoli

Situazione che rischia di diventare estremamente delicata in casa Genoa, quella legata al Covid-19: secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, sarebbero ben 12 - oltre a Perin e Schone - i giocatori in casa rossoblu risultati positivi al Coronavirus nel corso delle ultime ore, 8 giocatori e 4 dello staff tecnico. Si prospettano - dunque - tamponi a tappeto anche in casa Napoli, che proprio ieri ha sconfitto 6-0 la squadra allenata da Maran. A rischio la prossima sfida del Grifone contro il Torino. Da monitorare, ovviamente, anche la situazione in casa azzurra.