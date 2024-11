Sportitalia - Lukaku non è a rischio per Napoli-Roma: domani si allenerà

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Futuro Meret? Se ne parla da tempo del rinnovo, l’aspetto economico potrebbe essere un ostacolo, ma non va tralasciato l’aspetto tecnico. Bisogna capire se si vorrà puntare ancora su di lui, parliamo di questo dall’estate e non è arrivato il rinnovo. Sia questa situazione che quella di Kvaratskhelia sono in stand by.

Per Anguissa siamo alla fumata bianca, si va verso il rinnovo. Il Napoli sta cercando un difensore che sia l’alternativa a Buongiorno, poi va valutato anche Rafa Marin che secondo me è fuori dal progetto. Se arrivasse un’offerta per Juan Jesus verrà presa in considerazione.

Lukaku? Quest’infiammazione cronica preoccupa, ma credo che domani Lukaku sarà a Castel Volturno per allenarsi. Non credo si corra il rischio che Lukaku non prenda parte alla sfida di domenica contro la sua ex squadra”.