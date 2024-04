Sportitalia - Mario Rui squalificato, tocca a Mazzocchi. Possibile coppia Ostigard-Juan Jesus

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "A sinistra giocherà Mazzocchi, non ci sono alternative. Oggi Juan Jesus ha fatto personalizzato e secondo me potrebbe essere recuperato per l'Empoli. Per me giocheranno Juan Jesus ed Ostigard. Per me il Napoli riuscirà a strappare una qualificazione in Europa. Il Napoli ha avuto un sacco di problemi al Maradona rispetto a quando ha giocato in trasferta. Le difficoltà in casa ci sono tutte".