Sportitalia - Spalletti pensa a 3 cambi con l'Udinese: torna Mario Rui dal 1'

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha riportato le ultime in casa Napoli in vista della gara di lunedì contro l’Udinese: “Arrivano buone notizie su Mario Rui. Il portoghese poteva anche farcela per la trasferta col Leicester ma è stato risparmiato. Spalletti pensa a 3 cambi a Udine: torna Mario Rui a sinistra, Politano al posto di Lozano e Manolas torna a far coppia con Koulibaly. Rientro di Mertens? Si sta rallentando per avere una preparazione mirata per quando Osimhen andrà via a gennaio per la Coppa d’Africa”.