Sportmediaset critica Insigne: "Incomprensibile! Manco lontanamente paragonabile a Cassano, figuriamoci a Del Piero..."

"Lorenzo Insigne è ancora incomprensibile". Focus sul momento di Lorenzo Insigne e bilancio su quanto fin qui dimostrato dal capitano dal capitano del Napoli sulle colonne di Sportmediaset. Articolo molto critico - pubblicato dal sito del network Rivistacontrasti.it e riportato anche dal noto portale sportivo di Mediaset - nei confronti dell'esterno di Frattamaggiore: "L'equivoco è sempre lo stesso: ritrovarsi davanti ad un giocatore tecnicamente dotato (non si può dire il contrario), ma che non è lontanamente paragonabile ad Antonio Cassano, figuriamoci ad Alessandro Del Piero o Roberto Baggio", si legge.

POCO TEMPO - Considerando la sua età e il potenziale futuro del giocatore, "Lorenzo Insigne a 29 anni non si è ancora fatto capire, o forse siamo noi che non l’abbiamo compreso a fondo: ma la cosa più angosciante, se vogliamo, è che alla nona stagione con il Napoli non ha neanche troppo tempo per farlo", scrive ancora Sportmediaset.