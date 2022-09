Sportmediaset - Kvaratskhelia spaventa San Siro, stravince la sfida con De Ketelaere

Nel nuovo corso del Napoli di Luciano Spalletti c'è un nome che circola ormai da un anno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel nuovo corso del Napoli di Luciano Spalletti c'è un nome che circola ormai da un anno. Prima per gioco, poi per l'impronunciabile cognome e infine, fin dal giorno 1 del ritiro estivo degli azzurri, per le capacità tecniche: Kvicha Kvaratskhelia. Il portale Sportmediaset esalta la grande prova del georgiano a San Siro.

"La prova di San Siro è stata il suo palcoscenico dando ai tifosi rossoneri la sensazione di pericolo costante una volta con la palla al piede, sensazione che gli avversari dei rossoneri spesso possono provare con Rafael Leao, assente nel big match.

Non ha segnato Kvaratskhelia ma ha fatto praticamente tutto il resto stravincendo la sfida sul campo con l'altro volto nuovo del nostro campionato, quel Charles De Ketelaere che a differenza del georgiano sta faticando ad entrare nei ritmi della pressione avversaria".