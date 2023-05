Sportmediaset - Luis Enrique chiede 8 mln a stagione al Napoli

A dare gli aggiornamenti sulla trattativa col tecnico spagnolo è il portale di Sportmediaset.

TuttoNapoli.net

Napoli-Luis Enrique, sono giorni decisivi per il futuro allenatore del Napoli. A dare gli aggiornamenti sulla trattativa col tecnico spagnolo è il portale di Sportmediaset.

"Al momento, comunque, l'intesa non è stata ancora definita. Si tratta soprattutto di trovare una soluzione economica visto che "Lucho" ha richieste alte, attorno agli 8 milioni di euro a stagione. Di certo il progetto tecnico gli interessa e anche per questo (oltre al fatto che Giuntoli è in partenza) AdL è sceso in campo direttamente per strappargli il "sì" definitivo. I prossimi, insomma, saranno giorni decisivi".