Sportmediaset - Napoli pragmatico: ciò che serve per pensare in grande

È sfida Napoli-Milan in testa alla classifica, un testa a testa che ricorda gli anni 80'. Questo il paragone proposto dal portale Sportmediaset, che analizza così il cammino degli azzurri: "Cominciando dal Napoli , 7 vittorie su 7, il cui saldo è decisamente in attivo grazie alle palle inattive che decidono la sfida del Franchi e permettono alla squadra di Spalletti di avviarsi in solitaria e a punteggio pieno verso la sosta per la Nazionale. Soffre nel primo tempo più per merito della viola che per demeriti propri. Ma il rigore di Insigne , ribadito in gol da Lozano, e lo stacco imperioso di Rrahmani, valgono il ribaltone protetto poi fino al traguardo con pochi affanni, con autorevolezza e pragmatismo.

Ciò che serve per pensare in grande. La Fiorentina, come già contro l’Inter, si spegne nella ripresa. Ma stavolta ha il merito di essere resuscitata nei minuti finali".