Sportmediaset: "Ora sarà davvero dura dire addio a Gattuso"

"Il Napoli è una macchina da gol, ora è dura dire addio a Gattuso". Così titola in homepage il portale Sportmediaset, che parla del probabile addio a fine stagione del tecnico: "In molti hanno definito il Napoli come una delle poche squadre italiane che sappia sfruttare le caratteristiche del calcio europeo. In effetti certe situazioni (i cambi di gioco, le sovrapposizioni continue degli esterni bassi e la costruzione palla a terra) possono essere inserite nel playbook delle grandi del continente.

Per abbinare queste caratteristiche ai risultati, però, c'è stato bisogno di recuperare dei giocatori fondamentali della rosa. Il resto lo ha fatto Gattuso. Il suo successore dovrà essere capace di fare meglio. E non sarà per niente facile".