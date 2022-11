SSC Napoli, il commento sul sito: "Rimonta esaltante! Victor purosangue per la 9^ sinfonia"

Il Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la bella vittoria contro l'Atalanta

Il Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la bella vittoria contro l'Atalanta: "Gli Atleti Azzurri d’Italia sono quelli del Napoli che risalgono, sorpassano, vincono a Bergamo e allungano prepotentemente davanti. Con indietro tutti quanti. Comincia l’Atalanta ma finiamo noi con una rimonta repentina, esaltante ed una gestione di partita da grande. Segna subito Lookman su rigore, poi però si mette in moto la macchina azzurra che diventa una fuoriserie inarrestabile. Osimhen si alza tra le nuvole della Pianura Padana e lascia lo stemma dell’Uomo Mascherato nel cielo di Bergamo. Dateci una decina di minuti che mettiamo la freccia. Ancora Victor scappa via come un purosangue, Elmas si inserisce come una lama nel buio ed infila il pareggio. Vinciamo noi, il successo consecutivo numero 9 in campionato. La nona sinfonia Azzurra. Si ricomincia martedì contro l’Empoli al Maradona. In un Novembre che è iniziato come Napoli comanda…".