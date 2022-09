The Guardian mette in guardia il Liverpool: "Napoli imbattuto finora, non sarà un passeggiata!"

Nel pezzo di presentazione della partita in programma stasera tra Napoli e Liverpool, il Guardian ha messo in guardia Jurgen Klopp

Nel pezzo di presentazione della partita in programma stasera tra Napoli e Liverpool, The Guardian ha messo in guardia Jurgen Klopp, ricordando che in Liverpool non ha mai vinto nei tre precedenti al Maradona (all'epoca San Paolo), anzi è uscito anche sconfitto dopo prestazioni deludenti. Inoltre sul tabloid evidenziano i numeri della formazione azzurra, ancora imbattuta in questa stagione e che in Champions League si è sempre comportata bene: nelle ultime otto gare interne nella fase a gironi della massima competizione continentale i partenopei non hanno mai perso. "Non sarà una passeggiata", chiosa The Guardian.