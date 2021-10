The Times - IFAB, cinque cambi pronti a diventare regola permanente

E' in arrivo una rivoluzione nel mondo del calcio. Come riporta il Times, la regola che permette alle squadre di effettuare cinque cambi in una partita è pronta a passare da temporanea a permanente. Le commissioni tecniche e calcistiche dell’International Football Association Board (IFAB), organo indipendente che monitora il regolamento del calcio internazionale, oggi hanno ascoltato una proposta per rendere permanente l’aumento dei cambi possibili, passando da tre a cinque sostituti.

Nel mese di marzo, la stessa IFAB aveva approvato una prima deroga, estendo la norma fino ai Mondiale in Qatar 2022. Ora è la regola è pronta a diventare la normalità, anche alla luce del sempre più fitto calendario del calcio internazionale.