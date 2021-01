I tifosi vogliono Mazzarri? Il suo passato è enigmatico

Walter Mazzarri è stato, per il Napoli, un grande allenatore. Il migliore possibile per far crescere Cavani e Lavezzi. Ma la sua carriera, dopo Napoli, non è decollata. Male all'Inter, non bene al Watford, male al Torino. Ora il toscano è fermo e i tifosi sperano nel suo arrivo, ma Mazzarri non è quello di dodici anni fa. E' cambiato anche il calcio e la sua eventuale candidatura, al momento, rappresenta un enigma. Pur ricordando con piacere i suoi trascorsi azzurri.