Tmw - Ballottaggio sulla trequarti per il Leicester

Inizia da Leicester il cammino europeo del Napoli. Un match subito chiave per il primo posto nel girone, nell'anno in cui vincere il raggruppamento porta direttamente agli ottavi di finale mentre il secondo posto alla sfida dei sedicesimi contro le terze dei gironi Champions. La squadra di Spalletti è attesa da un compito tutt'altro che agevole, contro l'unica squadra che sulla carta era probabilmente da evitare al sorteggio: il Leicester, arrivato quinto in Premier League ad un punto dal Chelsea, a metà maggio ha battuto 1-0 il proprio i blues in finale di FA Cup (eliminando in precedenza anche lo United), ed il 7 agosto ha battuto 1-0 pure il Manchester City trionfando così nel Community Shield.

Spalletti ha vissuto anche un avvicinamento molto complicato, prima per la deroga da ottenere dal governo inglese per diversi big, poi per i tanti giocatori usciti acciaccati dalla sfida alla Juventus. Ieri Insigne e Mario Rui non si sono allenati ed è difficile immaginarli in campo domani dal primo minuto. In attacco potrebbe esserci la prima da titolare per Lozano, nel tridente con Osimhen e Politano, mentre con Fabian ed Anguissa si giocano un posto Elmas e Zielinski, sulla via del recupero dopo i 20 minuti con la Juventus. In difesa probabile turno di riposo per Manolas: spazio a Rrahmani con Koulibaly, Di Lorenzo a destra ed a sinistra il dubbio sul sostituto di Mario Rui con Juan Jesus che se la gioca con Malcuit. La rifinitura di oggi aiuterà il tecnico a sciogliere i tanti dubbi.