Tmw - Come possono Fabian e Luis Alberto valere 50mln se De Paul è stato ceduto a 35?

Il confine tra giocatore incedibile e giocatore sul mercato ma a condizioni che mal si sposano col suo trasferimento è ormai sempre più labile, sottile. Soprattutto in una estate in cui - fino a questo momento - l'unica preoccupazione da parte di tutti i club è quella di cedere e abbassare il monte-ingaggi. Fissare prezzi fuori mercato è un po' la moda del momento: per non chiudere le porte a chi chiede di andare via, per evitare rotture e problemi nello spogliatoio.

Però alcuni prezzi fissati per cedere determinati giocatori non sono obiettivamente in linea col momento storico. In una estate in cui, fin qui, PSG (in Europa) e MIlan (in Italia) sono tra i pochissimi club ad aver realmente speso sul mercato, c'è un trasferimento che può essere da riferimento per i nuovi parametri da considerare. Ovvero quello di Rodrigo De Paul dall'Udinese all'Atletico Madrid. Tra i tre migliori centrocampisti della Serie A nell'ultima stagione, tra i protagonisti della Copa America vinta dall'Argentina, tecnicamente uno dei migliori giocatori visti in Italia negli ultimi anni, De Paul a 27 anni va nel club campione di Spagna per 35 milioni di euro. Dove vorrebbe andare anche Luis Alberto, che ha due anni in più di De Paul (ruolo abbastanza simile) e per cui la Lazio chiede 50 milioni di euro.

Ditemi che non è in vendita senza dirmi che non è in vendita. E lo stesso discorso può essere fatto per Fabian Ruiz: per il 25enne spagnolo il Napoli chiede più di 50 milioni di euro. Una valutazione che lo blinda a doppia mandata al Napoli: perché l'ultima è stata una discreta stagione ma non straordinaria, perché a differenza di De Paul lui della Spagna è stato solo un comprimario, perché un contratto in scadenza nel 2023 porta i club potenzialmente interessati ad aspettare un altro anno. A quel 2022 quando, se non ci sarà rinnovo, il costo del cartellino sarà destinato a crollare.