Tmw - Conte rilancia i titolarissimi col Monza: previsti 9 cambi

Dopo la scorpacciata di gol in Coppa Italia contro il Palermo, il Napoli si rituffa con la testa nel campionato per la sfida di domenica sera al Maradona. Mancherà Alex Meret, che starà fuori per un mese, mentre sarà da valutare Folurunsho che contro i siciliani è rimasto out per un attacco influenzale. Conte dovrebbe riproporre l’undici che ha pareggiato sul campo della Juve con l’unica eccezione di Caprile tra i pali. In difesa, nel 4-3-2-1, spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera (avanti su Spinazzola). In mediana confermato il terzetto con Lobotka-Anguissa-McTominay ed in attacco Lukaku con Kvaratskhelia ed ancora Politano, con Neres pronto a subentrare.

NAPOLI (4-3-2-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte