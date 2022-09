Tmw - De Zerbi si avvicina al Brighton: accordo vicino per la nuova panchina

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Roberto De Zerbi

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Roberto De Zerbi. Secondo quanto raccolto da TMW, prosegue la trattativa tra il tecnico ex Sassuolo e il Brighton. Sotto traccia le parti stanno procedendo per quello che è il nome che con Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, si sta sfidando per il dopo Potter, approdato al Chelsea per sostituire Tuchel.