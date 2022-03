Tmw - Il calendario del Napoli fino all'ultima giornata: chiusura in discesa

La Serie A si rituffa nel campionato con un paio di mesi non stop, nessun turno infrasettimanale ma anche gare da recuperare

Un mini campionato da otto partite. La Serie A si rituffa nel campionato con un paio di mesi non stop, nessun turno infrasettimanale ma anche gare da recuperare. Squadra per squadra, il calendario e gli obiettivi di questo rush finale, emozionante per quasi tutti i club

NAPOLI

Gli azzurri sono a tre punti dalla vetta e sperano di potere approfittare dei passi falsi del Milan in chiave Scudetto, ma la sfida contro l'Atalanta non è per nulla agevole, sia sulla carta che dal punto di vista dell'infermeria. Partiamo dagli indisponibili come Alex Meret, Andrea Petagna e Giovanni Di Lorenzo. Solo quest'ultimo è titolare indiscusso, ma senza Osimhen - squalificato - il centravanti poteva essere utile come alternativa. Assente anche Rrahmani per squalifica, il centrocampo è in dubbio: Zambo Anguissa non è detto che recuperi per il weekend, ma poi c'è la situazione di Piotr Zielinski da monitorare. Ieri è uscito per un infortunio muscolare durante la gara con la Polonia.

Calendario agevole

Come il Milan non ci sono big match, né scontri diretti. Però i prossimi quindici giorni saranno chiave per capire se il Napoli potrà lottare fino alla fine. Prima l'Atalanta a Bergamo - senza Duvan Zapata ma in generale ripresa - poi la Fiorentina e la Roma al San Paolo, in casa. Il filotto porterà poi a cinque gare abbastanza comode, anche se c'è il Genoa alla penultima e lo Spezia all'ultima. Il Napoli può quindi essere arbitro della salvezza anche delle altre squadre. Una buona notizia: il posto in Champions non è in discussione.

