Tmw - Insulti a Maradona, bello se le squadre si fossero fermate. Ma non accadrà mai

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com si sofferma anche sui cori vergognosi contro Maradona da parte dei tifosi dello Spezia: "Anche in questo fine settimane ci sono alcune vergogne da raccontare. L’imboscata ad alcuni tifosi della Roma da parte di delinquenti della Stella Rossa è una storia che lascia senza parole. Come gli insulti a Diego Armando Maradona di alcuni pseudo tifosi dello Spezia durante la gara contro il Napoli. Ci sarà mai un giorno in cui davanti a simili infamie i calciatori delle due squadre si fermeranno? Probabile sono Alice nel Paese della Meraviglie.