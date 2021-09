Tmw - Italia-Bulgaria, le probabili formazioni: Insigne e Di Lorenzo titolari

Domani sera al Franchi di Firenze l'Italia torna in campo dopo il trionfo agli Europei. I campioni d'Europa scenderanno in campo per una sfida valida per la quarta giornata del girone C di qualificazione a Qatar 2022 contro la Bulgaria. "Scenderà in campo una formazione molto simile a quella che ha giocato semifinale e finale", ha detto in conferenza stampa il ct Roberto Mancini che ha conquistato nove punti nelle prime tre gare.

Secondo Tuttomercatoweb, tra i pali ci sarà Donnarumma, in difesa Di Lorenzo ed Emerson i laterali mentre il capitano sarà Bonucci con Acerbi al suo fianco. Barella-Jorginho-Verratti in mezzo al campo, mentre il tridente sarà composto da Chiesa, Immobile e Insigne.

La Bulgaria dal canto suo - un punto in tre partite - risponderà col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Naumov, difesa guidata da Antov - centrale del Monza - insieme a Turitsov e Bozhikov. Karagen e Nedelev gli esterni di centrocampo, Chochev, capitan Kostadinov e Vitanov in mezzo al campo. In attacco ci saranno Delev e Iliev.