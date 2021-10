Tmw - Italia, Kean sostituirà Immobile in Nations League

Ciro Immobile non potrà rispondere alla convocazione di Roberto Mancini per via di alcuni problemi fisici. La FIGC ha trasmesso alla Uefa la documentazione relativa all’indisponibilità dell'attaccante della Lazio e la conseguente richiesta di sostituirlo con Moise Bioty Kean nella lista dei 23 che prenderanno parte alle Finali di UEFA Nations League 2021. In serata, come anticipa Tuttomercatoweb, dovrebbe arrivare anche la comunicazione ufficiale con la convocazione dell'attaccante della Juventus.