Tmw - Kvaratskhelia, il paragone con Messi può avere un senso

Di paragoni con Messi ne sono nati tanti negli anni, per lo più da posti esotici o improbabili. Ma quello che riguarda Khvicha Kvaratskhelia può avere un senso. Senza scomodare più di tanto il 7 volte Pallone d’Oro, però, oggi è comunque semplice parlare ed esaltare le qualità del Messi di Georgia. Un’operazione a sorpresa per molti, quella del Napoli, ma su cui il club azzurro ed il suo ds Cristiano Giuntoli lavorano da tempo. Almeno 2-3 anni, per la precisione. “Ma all’epoca il Rubin Kazan chiedeva tanti soldi”, ha recentemente ammesso l’uomo mercato di Aurelio De Laurentiis. Non meno di 25 milioni, oggettivamente tanti per un talento del 2001 che giocava in Russia. Troppi per il Napoli, ma pure la la Juventus e le tante squadre inglesi che si erano mosse.

Il momento giusto. E ora l’Europa ammira il colpo azzurro

Lo scoppio della guerra ha costretto il giocatore a lasciare la Russia, spostandosi in patria alla Dinamo Batumi. E lì ecco lo spiraglio, col Napoli che chiude in tempi non sospetti, siamo a fine marzo, un’operazione da 10 milioni di euro. Tanti per chi lo riteneva solo un nome impronunciabile, pochi se la trattativa viene riletta oggi. In Serie A lo abbiamo già conosciuto e le sue qualità sono emerse già dopo un paio di giocate. In Inghilterra invece ne sapevano ancora troppo poco. Fino a ieri sera. Perché il georgiano, alla prima in Champions League, ha giocato con la spensieratezza dei suoi 21 anni e col piglio dei grandi. Facendo a fette la difesa dell’ultima finalista della competizione. “Stasera tutti ci hanno guardato”, ha confessato Spalletti al termine del match. E tutti, evidentemente, si saranno accorti di quanto Khvicha Kvaratskhelia abbia a disposizione per puntare alla grandezza. In Italia e ora anche in Europa.