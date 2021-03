Tmw - La Top 20 della stagione per media voto: Ibra precipita, Lozano sale sul podio

Cambio al comando della classifica di rendimento della Serie A. L'ennesimo 8 in pagella ricevuto da Romelu Lukaku colloca il belga al comando della classifica, scavalcando Luis Muriel di un centesimo. Impressiona la caduta in picchiata di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dal ritorno in campo sta collezionando una preoccupante serie di insufficienze nette che lo hanno fatto precipitare al quinto posto in classifica, scavalcato anche da Hirving Lozano, ora terzo in questa speciale classifica fatta in base ai voti assegnati da Tuttomercatoweb.com.

TOP 20

6,80 LUKAKU (Inter)

6,79 MURIEL (Atalanta)

6,62 LOZANO (Napoli)

6,55 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,50 IBRAHIMOVIC (Milan)

6,50 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

6,48 BARELLA (Inter)

6,48 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,48 GOSENS (Atalanta)

6,46 NZOLA (Spezia)

6,46 SANCHEZ (Inter)

6,46 MKHITARYAN (Roma)

6,46 DE PAUL (Udinese)

6,45 BELOTTI (Torino)

6,44 BERARDI (Sassuolo)

6,43 INSIGNE (Napoli)

6,41 DONNARUMMA (Milan)

6,38 MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

6,38 HAKIMI (Inter)

6,36 IMMOBILE (Lazio)