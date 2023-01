Tmw - Le probabili formazioni di Napoli-Roma: Elmas in vantaggio su Zielinski

La Roma perde Celik per squalifica, ma recupera Pellegrini.

Elmas in vantaggio su Zielinski, torna Kvaratskhelia

Il Napoli ospita la Roma in una gara che mette di fronte due squadre che vivono un ottimo momento. In casa azzurra buone notizie sulle condizioni di Kvaratskhelia, tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver completamente smaltito i sintomi dell’influenza. Nel 4-3-3 di Spalletti

c’è Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mezzo possibile occasione per Elmas (in ballottaggio con Zielinski) per completare il terzetto con Lobotka e Anguissa. In avanti torna Kvara, con Politano a destra ad agire ai lati di Osimhen. (A.Minervini)

Spinazzola-El Shaarawy in ballottaggio, davanti rientra Pellegrini

La Roma perde Celik per squalifica, ma recupera Pellegrini. Nella gara contro il Napoli, lo Special One tornerà a schierare il capitano giallorosso e probabilmente da trequartista al fianco di Dybala e dietro ad Abraham. Il modulo sarà sempre lo stesso con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Zalewski si sposterà a destra, mentre a sinistra ballottaggio Spinazzola-El Shaarawy, con Cristante e Matic in mediana. (D.Marchetti)