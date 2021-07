Tmw - Lega Serie A, iniziata l'assemblea: si parlerà di diritti tv

L'assemblea di Lega Serie A, in videoconferenza, è iniziata da pochi minuti, con tutti i 20 club del massimo campionato presenti. All'ordine del giorno la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della prossima stagione, oltre che alle offerte per quelli della Primavera, dei pacchetti non esclusivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana e alle trattative private per i diritti tv internazionali del pacchetto Coppa Italia.