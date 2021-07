TMW - Napoli costretto ad accelerare per il mediano: i profili seguiti

Giornata di esami ieri per Diego Demme. Responso pesante per il centrocampista del Napoli, ma quantomeno è stato scongiurata la rottura del crociato, come temuto inizialmente: "Questa mattina Diego Demme, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Dott. Raffaele Canonico, si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il Prof. Mariani. L’esito dei controlli effettuati ha confermato il trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore inizierà sin da subito l’iter riabilitativo, i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane", la nota del club azzurro. L'ex Lipsia dovrebbe restare quindi fuori fino ad ottobre, anche se si valuta l'intervento chirurgico per migliorare la stabilità dell'arto e ridurre di un paio di settimane i tempi di recupero.

Notizia pesante per Spalletti in un reparto in cui il Napoli è già ai minimi termini, con Fabian ancora in vacanza ed il solo Lobotka a disposizione (con la Pro Vercelli affiancato da Folorunsho e poi dal giovane Gaetano). Difficile comunque che l'infortunio di Demme possa portare ad un secondo acquisto in quel reparto, ma il Napoli dovrebbe almeno anticipare l'arrivo già previsto per l'addio di Bakayoko. I profili valutati sono i soliti: lo svizzero Denis Zacaria, in scadenza nel 2022 col Borussia M'gladbach ma che è seguito anche dalla Premier, Koopmeiners dell'AZ, da tempo nel mirino anche dell'Atalanta ed a seguire Thorsby della Sampdoria e Mady Camara dell'Olympiacos. Per fine mese è prevista un'accelerata sul mercato.