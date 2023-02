Tmw - Niente turnover per Spalletti: un solo dubbio in vista della Cremonese

C’è Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo difficile pensare ad un terzetto differente.

Domenica sera la capolista Napoli attende la Cremonese per la rivincita del match di Coppa Italia. Per Spalletti buone indicazioni dagli allenamenti in settimana e poca voglia di fare troppi cambi rispetto alla formazione che è stata scelta contro Roma e Spezia. C’è Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo difficile pensare ad un terzetto differente da Lobotka, Zielinski e Anguissa. In avanti ancora Lozano favorito su Politano per completare il terzetto con Kvaratskhelia e Osimhen. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.