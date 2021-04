Tmw - Quale allenatore verrà confermato? Percentuale bassissima per Gattuso

Viaggio sulle 20 panchine di Serie A. Chi sarà ancora alla guida dell'attuale squadra ai nastri di partenza per la Serie A 2021/22. La redazione di Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulle percentuali di conferma degli allenatori di Serie A nella prossima stagione. Bassissime le probabilità di conferma per l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso.

Gennaro Gattuso 10% - Dopo la rottura di gennaio in casa Napoli è iniziata da mesi la ricerca del nuovo allenatore. Però De Laurentiis, dopo gli ultimi risultati positivi, sta valutando anche la possibilità di tornare sui suoi passi. Scenario difficile, ma non improbabile. Dovrebbe però fare la stessa cosa anche Gattuso, e ad oggi non ci sono segnali che vanno in questa direzione.