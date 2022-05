Tmw - Rivoluzione prestiti dal 2022/23: cosa cambia per il Napoli? Da Anguissa a Zerbin

Nessun problema per gli azzurri in entrata, visto che solamente due giocatori - Tuanzebe e Anguissa - sono arrivati a titolo temporaneo.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Le regolamentazioni sui prestiti in vista della prossima stagione saranno un problema importante per molte società di Serie A.I limiti imposti dalla FIFA sono e saranno un limite anche per le formule con cui dare i giocatori ad altri club: la Federazione ha emanato un provvedimento che entrerà in vigore dall'1 luglio e riguarderà tutti i professionisti a eccezioni degli Under 21 cresciuti nei club: per questi ultimi niente vincoli o limiti. Dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, una società potrà avere un massimo di 8 giocatori presi in prestito e altrettanti dati in prestito nell'arco dell'intera stagione; dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 i calciatori scenderanno a 7 e poi, dal 1 luglio 2024, a 6.

Cosa cambia in casa Napoli

Nessun problema per gli azzurri in entrata, visto che solamente due giocatori - Tuanzebe e Anguissa - sono arrivati a titolo temporaneo. Uno dei due verrà riscattato, visto che l'ex Fulham è diventato uno dei migliori del centrocampo, mentre il difensore non ha mostrato ancora le proprie potenzialità, rimanendo praticamente sempre ai margini. Problemi invece per i prestiti degli over 21, con tantissimi ex partecipanti della "Scugnizzeria". La maggior parte di loro gioca in B, c'è chi sta facendo il salto di qualità come Zerbin o Gaetano, altri dovranno trovare una sistemazione definitiva per non uscire un'altra volta in prestito ed eventualmente bloccare slot.

ACQUISTI

OVER 21

Tuanzebe (Manchester United)

Anguissa (Fulham)

UNDER 21

Mercurio (Bari)

CESSIONI

OVER 21

Gaetano (Cremonese)

Machach (Honved)

Palmiero (Cosenza)

Mezzoni (Pistoiese)

Zedadka (Charleroi)

Contini (Vicenza)

Tutino (Parma)

Luperto (Empoli)

Folorunsho (Reggina)

Zerbin (Frosinone)

Candellone (Pordenone)

Filippo Costa (Parma)

UNDER21

Labriola (Taranto)

Sgarbi (Legnago Salus)