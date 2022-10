Tmw - Sono 5 i giocatori sempre scesi in campo: Spalletti pensa al primo riposo?

Il Napoli si ritrova nel bel mezzo dell'ultimo tour de force prima della pausa Mondiale.

Fonte: di Raimondo De Magistris per TMW

Almeno sulla carta, non sembra esserci storia. Stasera il Napoli - già qualificato agli ottavi, miglior attacco della Champions dopo 4 turni - ospiterà al Maradona i Glasgow Rangers, ancora a secco di punti, peggiore difesa ma sulla carta ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Sulla carta, il vento è tutto alle spalle del Napoli ma Spalletti ieri in conferenza stampa ha predicato calma. Prudenza. Perché è la Champions e le insidie nelle gare europee sono sempre dietro l'angolo. "Ho visto le ultime partite, ho trovato molte cose fatte bene, van Bronckhorst è un tecnico di qualità e sa trovare soluzioni. Nell'ultima col Liverpool a fine primo tempo era 1-1 ed avevano avuto altre situazioni chiare per far gol. E' un errore pensare ad una squadra abbordabile, non lo penseremo. Noi andremo a dare il massimo altrimenti significherebbe non avere il dna vincente", ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti che poi - in altri passaggi - ha annunciato un ampio turnover. "Tre-quattro cambi? Potrebbero essere anche cinque...", ha detto.

Chi fin qui è sempre sceso in campo

Il Napoli si ritrova nel bel mezzo dell'ultimo tour de force prima della pausa Mondiale. Vincere stasera vorrebbe dire blindare il discorso primo posto o quasi. Perché intanto, in contemporanea, il Liverpool dovrebbe vincere ad Amsterdam, ma poi nel match di Anfield se vorrà chiudere in vetta il gruppo A dovrà capovolgere quel pesante 4-1 incassato lo scorso 7 settembre al Maradona.

Vincere quindi non è aspetto secondario, ma intanto c'è da ragionare anche sulle prossime sfide. Sul Sassuolo di sabato, sul Liverpool di martedì, sull'Atalanta tra dieci giorni e così via... Ecco perché tanto cambierà nell'undici che scenderà in campo e c'è la possibilità che stasera non vedrà il campo chi, fino a questo momento, è sempre sceso in campo. Sono cinque i giocatori a cui Spalletti non ha fin qui mai rinunciato: Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, e Kvaratskhelia. Tutti con già più di mille minuti nelle gambe a eccezione di Zielinski, che in tre circostanze è subentrato dalla panchina. Stasera Spalletti farà riposare qualcuno dei suoi titolarissimi?