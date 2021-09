Tmw - Spalletti prepara quattro cambi per Udine

Dopo lo sforzo di Leicester, il Napoli riprende il cammino in Serie A non solo per restare a punteggio pieno, ma dopo i risultati di Milan e Roma anche per balzare in testa al campionato in solitaria. La missione degli azzurri ad Udine però è tutt'altro che facile: al di là del dispendio fisico per la trasferta di Leicester e della rimonta, di fronte ci sarà la squadra di Gotti che è imbattuta in questo campionato (2 vittorie ed un pareggio con la Juventus) ed ha subito solo 2 reti, alla prima giornata con i bianconeri, tenendo poi la porta inviolata con Venezia e Spezia.

LE SCELTE - Negli ultimi anni la trasferta di Udine, storicamente ostica, ha visto il Napoli vincere in quattro delle ultime cinque sfide (dopo che l'Udinese era rimasta imbattuto in 8 occasioni precedenti con addirittura 4 vittorie) ma spesso soffrendo le caratteristiche dei friulani: fisicità, compattezza difensiva e ripartenze. Luciano Spalletti dovrebbe presentarsi con almeno quattro cambi rispetto a giovedì per gestire anche le energie: in difesa dovrebbero rivedersi Manolas ed il recuperato Mario Rui, nella linea con Koulibaly e Di Lorenzo di ritorno a destra. A centrocampo scelte obbligate con Fabian ed Anguissa e più avanti - alle spalle di Osimhen - Politano si riprende il posto a destra ed Elmas quello tra sottopunta e mezzala, con Insigne ovviamente a sinistra. Quattro possibili cambi per poi gestire anche la stanchezza degli altri elementi con le 5 sostituzioni.