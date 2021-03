Top 100 Tmw - Insigne al 5° posto: mai così prolifico, ora punta al record di gol

Oggi Tuttomercatoweb.com presenta la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle del portale, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Al quinto posto c'è LORENZO INSIGNE

Dopo l'eliminazione dall'Europa League, Lorenzo Il Maginifico sta prendendo per mano il suo Napoli guidandolo verso una rincorsa Champions che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile e che ora dista due punti, col famigerato recupero contro la Juventus ancora da disputare. Il capitano dei partenopei è il mattatore di quest'ultimo mese ma anche nel complesso il rendimento è notevole e la vena realizzativa come non si è mai vista: 13 reti in 24 partite e il record del 2016-17 (18) è possibile. Allora l'attaccante giocò però 37 delle 38 gare totali. Giocatore preziosissimo, al quale Gattuso si è ancorato nei momenti in cui ha dovuto fare a meno di Osimhen e Mertens.

Serie A

24 partite, 13 gol, 4 assist, 1.888 minuti

Europa League

8 partite, 3 assist, 470 minuti

Coppa Italia

4 partite, 1 assist, 278 minuti

Supercoppa Italiana

Una partita, 90 minuti

Media voto: 6.54