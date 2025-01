Top10 Gare 2024 - 2° posto: buona la prima di Conte in casa, tris al Bologna!

vedi letture

Il 2024 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al secondo posto c’è il tris rifilato al Bologna nell'esordio di Antonio Conte al Maradona da allenatore del Napoli.

2) NAPOLI-BOLOGNA 3-0 (25 agosto). Il Napoli di Conte all'esordio in casa in campionato si riscatta pienamente dal ko di Verona alla prima giornata. Gli azzurri sanno quando offendere e quando invece aspettare in blocco basso il Bologna, rifilando un secco 3-0 agli uomini di Italiano. Un super Kvaratskhelia festeggia la nascita del primogenito Damiane con un gol e un assist. Ad aprire le danze è il capitano Di Lorenzo che, proprio su passaggio al bacio a pallonetto del georgiano, stoppa di destro e conclude di sinistro portando avanti gli azzurri nel recupero del primo tempo. A quindici dalla fine Kvara raddoppia di sinistro da fuori area con la complicità di una deviazione, dopo un’azione personale. Nel recupero c’è gioia anche per il Simeone che realizza su assist del neo acquisto David Neres. Prestazione molto positiva anche dell’altro nuovo acquisto Buongiorno, all’esordio in azzurro. Dopo l’appendice della scorsa stagione col Verona, parte col piede giusto l’era Conte.