Top10 Gare 2024 - 3° posto: Juve ancora ko nel segno di Jack!

vedi letture

Il 2024 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al terzo posto c’è la vittoria al Maradona contro la Juventus, come nell'anno dello scudetto, contro i bianconeri a decidere è ancora Giacomo Raspadori nel finale.

3) NAPOLI-JUVENTUS 2-1 (3 marzo). La stagione post-scudetto è da cancellare, ma gli azzurri regalano ai napoletani lo sfizio di battere ancora una volta la Juventus. E’ la quinta vittoria consecutiva contro i bianconeri al Maradona, non era mai accaduta nella storia del Napoli. Dopo un gol sfiorato e un palo di Vlahovic, gli azzurri di Calzona si portano in vantaggio grazie ad una splendida girata al volo di Kvaratskhelia. Nel finale girandola di emozioni: prima la Juve pareggia con un preciso diagonale di Chiesa, poi il Napoli porta a casa la vittoria nonostante un rigore sbagliato da Osimhen. Raspadori, dopo il gol-vittoria a Torino dell’anno prima, castiga di nuovo la Vecchia Signora anticipando tutti sul penalty respinto da Szczesnyv. Per una notte il Maradona torna a impazzire di gioia e i tifosi mettono da parte la deludente classifica.