Top10 Gare 2024 - 4° posto: poker al Cagliari e prima gioia in trasferta per Conte!

vedi letture

Il 2024 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata (qui la classifica completa). Al quarto posto c’è il poker rifilato al Cagliari che vale la prima vittoria in trasferta per il Napoli di Antonio Conte.

4) CAGLIARI-NAPOLI 0-4 (15 settembre). Primo successo esterno per il Napoli di Conte, dopo oltre un anno mezzo gli azzurri trovano una striscia di tre vittorie consecutive. Il Napoli supera una prova non priva di insidie in quel di Cagliari con un convincente poker. La qualità della squadra di Conte però prevale e - dopo averla sbloccata in maniera fortunosa nel primo tempo col tiro deviato di Di Lorenzo - la chiude nella ripresa con il tandem Lukaku-Kvaratskhelia. Prima il georgiano infila su Scuffet con un tiro d'esterno destro sul primo palo su un pregevole filtrante d'esterno del belga, poi è Kvara a ricambiare il favore servendo a Big Rom la palla del tris. Nel finale spazio anche alla rete di Buongiorno con un colpo di testa su angolo battuto da Neres. Da sottolineare la prova di Meret che sul parziale di 1-0 sbarra più volte la porta ai sardi.